Attacco hacker a Trenitalia: circolazione regolare in Piemonte ma biglietti online o a bordo

PIEMONTE – Circolazione ferroviaria regolare in Piemonte e Valle D’Aosta. Non si registrano al momento, infatti, disagi causati da una possibile infezione da cryptoloker frutto di un attacco hacker avvenuto questa mattina e che sta interessando alcuni sistemi Trenitalia. Come nel resto d’Italia non è temporaneamente possibile acquistare titoli di viaggio nelle biglietterie e nei self service delle stazioni mentre è funzionante la vendita online.

I passeggeri, spiega una nota, sono autorizzati a salire a bordo treno e presentarsi al capotreno per acquistare il biglietto senza sovrapprezzo.