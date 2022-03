Stasera “Le verità di Bakersfield” al Teatro Alessandrino

ALESSANDRIA – Il teatro è sempre un incontro e lo è anche nel dialogo, prima degli spettacoli, con i loro protagonisti. E’ per questo che la stagione teatrale organizzata al Teatro Alessandrino dal Comune e da Piemonte dal Vivo comprende anche degli incontri con gli attori degli appuntamenti in cartellone e, oggi, alle 18, appunto al Teatro Alessandrino, Marina Massironi e Giovanni Franzoni hanno parlato de “Le verità di Bakersfield”. La commedia del drammaturgo americano Stephen Sachs ha riscosso ovunque un successo trasversale, dicono i protagonisti, godendo dell’apprezzamento di ogni fascia di età ed è in scena stasera alle 21 con ancora dei posti disponibili.

Alla base del testo, un fatto reale, ovvero il ritrovamento di un’opera d’arte da parte di una camionista presso un rigattiere e, da qui, si apre un mondo sulla critica d’arte, le sue correnti e i suoi peccati. In una trama basata sull’incontro tra una donna “che non ha preso l’ascensore sociale” e un prestigioso critico d’arte, a proposito dell’attribuzione di una tela a Pollok, sono tanti i temi trattati, spiega Marina Massironi. Si parla del vero e del falso nell’arte come nella vita, del mondo dell’arte e di come rapportarsi ad un’opera. Si parla di umanità e di come “una donna reale attraverso l’arte riesce a recuperare la sua dignità”. La commedia mantiene l’ambientazione americana, ma è trasposta dalla regista Veronica Cruciani in un contesto, dicono i protagonisti, “un po’ magico”, dove “una roulotte sembra un’astronave”, grazie ad un impianto scenico ed estetico molto curato.

Ancora alcuni posti per stasera.