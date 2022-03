Mauro Berruto allena il linguaggio senza differenze di genere: il 4 aprile il workshop

ALESSANDRIA – Quello di lunedì 4 aprile 2022 sarà un giorno pieno di contenuti e incentrato in particolare su un linguaggio inclusivo e non discriminatorio. Ad Alessandria infatti arriverà Mauro Berruto, commissario tecnico della nazionale maschile italiana (2010-2015), medaglia di bronzo ai giochi olimpici di Londra del 2012. Insieme a lui ci sarà anche Elena Miglietti giornalista, coordinatrice regionale dell’Associazione GiULiA (Giornaliste Unite, Libere, Autonome), organizzatrice del workshop “Un lunedì ispirazionale”. Si tratta di un evento che rientra nel progetto di prevenzione della violenza di genere GG – Good Game, promosso dalle Aps me.dea, Penelope e Human Art, con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Regione Piemonte e con la collaborazione della società di formazione Io Volo, dell’associazione per uomini che agiscono violenza Alterego e degli Assessorati allo sport dei Comuni di Alessandria e Casale Monferrato. L’appuntamento, organizzato dalla società Io Volo, è rivolto in modo particolare a chi lavora nell’ambito sportivo, ma è aperto a tutti quanti sono interessati ad approfondire il legame tra genere, sport, linguaggio e violenza.

Si inizierà lunedì 4 aprile alle 16 all’Associazione Cultura e Sviluppo in Piazza De Andrè, 76 ad Alessandria con il workshop “Un lunedì ispirazionale” tra confronto e ispirazione, unendo lo strumento dello storytelling al metodo del coaching. Si parlerà di sport e di violenza di genere con al centro il linguaggio, perché il linguaggio è comportamento.

Il workshop avrà una durata di 3 ore, al termine del quale sarà offerto un aperitivo.

A seguire, alle 20.45, ancora presso l’Associazione Cultura e Sviluppo ad Alessandria, Mauro Berruto terrà una lectio magistralis dal titolo “Allenare, allenarsi, guardare altrove”. Berruto metterà in campo le sue doti di formatore individuale, giornalista, coach esperto e storyteller, proponendo storie e immagini di sport, suggestioni transmediali provenienti dal mondo dell’arte, della musica, della letteratura e del cinema.

La partecipazione a entrambi gli appuntamenti è gratuita, ma i posti sono limitati, pertanto occorre prenotarsi.

Per il workshop “Un lunedì ispirazionale” si può scrivere una mail all’indirizzo comunicazione@medeacontroviolenza.it.

L’iscrizione per la lectio magistralis di Mauro Berruto deve avvenire, invece, tramite Eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-allenare-allenarsi-guardare-altrove-lectio-magistralis-di-mauro-berruto-289442790177).