RADIOGOLD – Sono 4.173 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 166 è stata somministrata la prima dose, a 652 la seconda, a 2.992 la terza. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.766.303 dosi, di cui 3.324.821come seconde e 2.820.247 come terze. In 26 giorni sono state somministrate 2.276 dosi di Novavax. Somministrate in totale 17.581 quarte dosi agli immunodepressi (363 oggi).