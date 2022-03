Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 27 marzo

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Domenica 27 marzo, alle 17, al Teatro Alessandrino di Alessandria andrà in scena il musical “Il libro della giungla”. Uno straordinario cast di cantanti, attori, ballerini, guidato da Ilaria Deangelis, che cura anche la regia, farà rivivere sul palco dell’Alessandrino la storia di Mowgli, bambino trovato dai lupi nella giungla ed allevato nel branco, amico del cuore dell’Orso Baloo e della pantera Bagheera. Arricchiranno lo spettacolo scenografie e videoproiezioni mozzafiato, le musiche di Tony Labriola e Stefano Govoni e le coreografie di Sebastiano Locasto. Costo biglietti: 25 euro galleria, 35 euro platea. I biglietti già acquistati per la data del 6 gennaio sono validi. Maggiori informazioni su teatroalessandrino.it.

Le Giornate Fai di Primavera anche questa domenica aprono 700 luoghi in tutta Italia, molti solitamente inaccessibili o poco conosciuti. Anche in provincia di Alessandria i volontari del Fai sono pronti a farvi da ciceroni e guidarvi alla scoperta di bellissimi luoghi del territorio. Ad Alessandria sono in programma visite davvero speciali al Museo ACdB “Alessandria Città delle biciclette”. Nelle sale all’interno del Palazzo del Monferrato, in via San Lorenzo 21 ad Alessandria, sono esposte moltissime due ruote d’epoca e immagini che raccontano le tante vite e storie della bicicletta. Per le Giornate FAI di Primavera il museo ACdB ha preparato anche alcune sorprese. Sarà infatti possibile partecipare a speciali visite guidate dai ragazzi della scuola media Cavour e assistere alla performance teatrale a cura della Compagnia Gli Illegali BlogAL “Una Spoon river a pedali“. Lo spettacolo itinerante per le sale del museo farà rivivere i protagonisti dell’affascinante avventura raccontata nel museo, da Carlo Michel a Costante Girardengo, da Fausto Coppi a Giovanni Cuniolo. Orari: 10-11.30-14.30-16 e 17.30. Ingresso gratuito. Per partecipare occorre prenotare cliccando sul sito delle Giornate di Primavera del Fai.

A Grazzano Badoglio, in provincia di Asti, anche questa domenica è protagonista il Grignolino. Nell’ex Scuola di Grazzano Badoglio saranno 85 i produttori e oltre cento le etichette in degustazione per la prima edizione di “Grignolino, il Nobile Ribelle“, evento organizzato dall’Ais – Associazione Italiana Sommelier del Piemonte, con le delegazioni di Asti e Casale, supportate dal Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, dal Consorzio Colline del Monferrato Casalese, dalle Associazioni dei Produttori di Grignolino d’Asti Doc-Piemonte Doc Grignolino e Monferace. Dalle 11 alle 18 i sommelier racconteranno tutte le sfumature del grignolino, Francesca Persano realizzerà due menù, uno di carne e uno di pesce, per sperimentare i diversi abbinamenti possibili con il grignolino e il barman Nicola Mancinone del Confessionale Vermouth and Mix Bar proporrà alcuni cocktails a base grignolino. Nell’ex Scuola di Grazzano Badoglio si potrà anche ammirare una mostra dello Studio C&C di Paolo Albertelli. L’evento è a ingresso libero senza prenotazione con un costo per la degustazione di 15 euro (10 per i soci Ais).

Questa domenica 27 marzo il secondo appuntamento di Genius Loci – Pomeriggi nei borghi monferrini, rassegna promossa dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, vi porta alla scoperta di Villadeati. Il ritrovo è previsto alle 15 in piazza Martiri del 9 Ottobre. I partecipanti, guidati da Anna Maria Bruno, visiteranno la chiesa parrocchiale dei Ss. Remigio, Grato e Maria Assunta e Palazzo Labar, casa dell’artista omonimo che ospitaa anche una collezione di ottocenteschi torchi da incisione. Prenotazione obbligatoria al 348 2211219 o scrivendo a chebisa@virgilio.it. È necessario avere green pass e portare la mascherina da indossare nei luoghi chiusi.

Tutte le domeniche da questo 27 marzo e fino al 18 aprile nella ex Chiesa dei Battuti a Vignale Monferrato, dalle 15 alle 18, si potrà ammirare una mostra di disegni di Andrea Ferraris ambientati tra le colline del Monferrato. Il fumettista genovese Andrea Ferraris da piccolo ha trascorso l’estate a Vignale e ha poi ambientato alcune delle sue storie illustrate proprio tra le colline vitate e le vallette del Monferrato, frequentate da cercatori di tartufi, volpi e cinghiali. Andrea Ferraris dopo il diploma di maturità al liceo artistico si è specializzato in scenografia e nel 1993 ha iniziato una proficua collaborazione con la Disney come disegnatore. Dieci anni dopo ha cominciato a firmare molte storie e occuparsi anche dei testi. Ha realizzato diverse graphic novel come Churubusco e La lingua del diavolo e dopo aver frequentato la scuola del grande illustratore e artista Emanuele Luzzati, ha cominciato a lavorare anche per il teatro come scenografo. L’esposizione di fumetti d’autore “Giù nella valle”, a cura del Club per l’Unesco, il sabato si può visitare solo su prenotazione (info@monferratodeglinfernot.it).

Questa domenica 27 marzo “Parole di pace” a San Salvatore Monferrato. Al Parco Torre dalle 16.30 canzoni, racconti, opere d’arte, poesie e testimonianze racconteranno la pace. Prevista anche una merenda offerta dalla Pro Loco di San Salvatore.

Al Museo Etnografico “C’era una volta” di Alessandria, in piazza della Gambarina, ale 16 si terrà concerto del pianista Giorgio Vercillo. Al termine dell’esibizione del Maestro, dalle 17.30 si terrà un’asta benefica per il restauro delle due portalampade che adornano la statua della Madonna della Salve nella Cattedrale di Alessandria.

Porte aperte anche questa domenica a Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in piazza della Libertà. Dalle 15 alle 19 si potrà ammirare la mostra-dossier “Oro perle e luce sul Rinascimento piemontese. Un nuovo Defendente per Alessandria”. All’interno della Sale d’arte della Fondazione è esposta un’opera di Defendente Ferrari da Chivasso recentemente acquistata a Vienna che è stata sistemata vicino al Sant’Agostino, già di proprietà della Fondazione. Ammirare questi due dipinti, uno accanto all’altro rappresenta dunque un’occasione imperdibile per ragionare sull’attribuzione e soprattutto per cogliere i passaggi attraverso i quali la pittura dell’artista trascolorava dal gotico alla modernità. L’ingresso alla mostra è gratuito e permetterà di visitare anche la Quadreria della Fondazione, che presenta una selezione delle opere più rappresentative dell’Ottocento e del Novecento. Ingresso gratuito.

La rassegna teatrale la “Domenica dei bambini” al Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure questa domenica 27 marzo propone lo spettacolo “Di là dal mare” della Compagnia Walter Broggini. Lo spettacolo andrà in scena alle 17 ed è adatto a bambini dai 3 ai 14 anni. L’ingresso è gratuito. Per partecipare è obbligatorio il green pass rafforzato e l’uso della mascherina. Si può prenotare via whatsapp al numero 3920449404, oppure telefonando ai numeri 0143/772230 – 0143/772266.

Per altri appuntamenti e per maggiori dettagli cliccate nella sezione Tempo Libero del sito di RadioGold.