Ancora troppo poche le biblioteche per bambini e adolescenti ad Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – L’attenzione pubblica verso la lettura fin da bambini è ancora a macchia di leopardo in Italia. Come rilevato da Openpolis, in base alle strutture presenti nell’anagrafe al 2019, le città con più biblioteche per minore sono concentrate in particolare nell’Italia centrale e settentrionale. In questo caso eccellono Pavia (25,2 strutture ogni 1.000 giovani 6-17 anni), Pisa (20,8) e Macerata (16,3). Seguono Cagliari (11,2), Ferrara (10,8) e Perugia (10,1).

Alessandria è decisamente più indietro con 3,1 biblioteche ogni mille giovani, ma in Piemonte è il terz’ultimo peggior risultato perché ancora più indietro ci sono Asti con 2,6 e Novara con 2,8.

Nelle ultime 20 posizioni della classifica in Italia compaiono soprattutto capoluoghi del centro-sud, in particolare 6 città pugliesi (Trani, Foggia, Taranto, Brindisi, Barletta, Andria) e 3 calabresi (Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro).

FONTE: elaborazione openpolis – Con i Bambini su dati Iccu-Abi e Istat

(ultimo aggiornamento: lunedì 30 Settembre 2019)