Ancora disagi lungo le autostrade: code fino a 16 km sulla A26 a Ovada

OVADA – Continuano i disagi lungo le autostrade tra Piemonte e Liguria. Anche questo sabato 26 marzo 2022 sono stati molti i rallentamenti soprattutto lungo la A26. In particolare a Ovada, all’altezza dell’allacciamento A26/A10 Genova-Savona, in direzione Genova Voltri, si sono formati fino a 16 km di coda mentre sono stati 5 i chilometri anche in prossimità dell’allacciamento A26/A10 Genova-Savona-Masone, direzione Gravellona Toce.

A produrre gli incolonnamenti la presenza di cantieri che riducono le corsie disponibili e creano disagi al traffico.