Alla Cittadella la Coppa Italia Federfiori: “Alessandria capitale del bello, in un’atmosfera magica”

ALESSANDRIA – I prossimi sabato e domenica la Cittadella di Alessandria ospiterà il meglio dell’arte florale del nostro paese. La Caserma Montesanto della fortezza settecentesca sarà infatti la cornice della 12^ edizione della Coppa Italia Federfiori, la più prestigiosa competizione nazionale di artisti di composizione. Appuntamento dalle 15 alle 18.30 di sabato e dalle 9.30 alle 20 di domenica, ingresso gratuito. Il vincitore rappresenterà il nostro paese alla successiva competizione europea. L’evento, previsto ogni quattro anni, è promosso da Federfiori, Confcommercio, Alexala, Camera di Commercio, col patrocinio della Città di Alessandria e la Regione Piemonte.

24 i partecipanti, provenienti da diverse regioni italiane. Ci saranno anche momenti di spettacolo, offerti dalla Scuola di Danza di Peter Larsen. Nel ricco programma è prevista, domenica la presentazione del libro di Chicco Pastorino, uno dei fondatori di Federfiori e maestro della scuola arte floreale. Sarà anche consegnato il Garofano d’Argento, un premio speciale tra i più prestigiosi d’Europa per promuovere il territorio.

“Un evento di importanza straordinaria” ha sottolineato il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco “i più sinceri ringraziamenti a chi ha scelto Alessandria, è bello che si sposi la fama di una iniziativa col prestigio di un ambiente. I fiori danno attaccamento alla nostra natura, il bello fa sempre bene alla salute. Grazie anche alla Soprintendenza per ospitare questa iniziativa”.

“Siamo onorati di ospitare questo evento nazionale, ogni quattro anni” ha detto Cherima Fteita, assessore alle Manifestazioni ed Eventi “con i partecipanti reduci da selezioni durissime. Sarà un evento che darà leggerezza di spirito, sarà sicuramente apprezzato, in una location magica. Siamo felici e onorati di ospitarlo, è un momento di ripartenza. Grazie anche alle associazioni del territorio che daranno prova del loro impegno nell’arte a tutto tondo”.

“Grazie a Federfiori nazionale” ha rimarcato l’assessore al Turismo e Commercio Mattia Roggero “Alessandria sarà capitale dei fiori. Un particolare ringraziamento alla Confcommercio per aver promosso questa opportunità. La manifestazione porterà tanti visitatori, dando così un aiuto ai nostri negozi e albergatori. Insomma, un insieme di energie positive, un lavoro di squadra tra istituzioni, associazioni di categoria, operatori economici e Alexala per ribaltare questo evento in chiave turistica a livello nazionale”.

“Un evento importante non solo per Alessandria, ormai un luogo sempre più attrattore” le parole dell’assessore regionale al Turismo e Commercio Vittoria Poggio “una grande opportunità nata da un lavoro di squadra, per valorizzare le nostre eccellenze culturali”.

“Con Alessandria è stato amore a prima vista, ci siamo subito sentiti a casa” ha detto Rosario Alfino, presidente di Federfiori “i partecipanti arriveranno da Sicilia, Calabria, Lombardia, Emilia Romagna e non solo. Si sfideranno non solo con semplici composizioni ma producendo vere e proprie opere d’arte. Siamo l’alta moda del fiore. Ci si sfiderà su un tema preparato e su altri quattro a sorpresa, sarà quindi importante anche la capacità di improvvisazione dei concorrenti. Sarà un concorso estremamente tecnico, con una giuria specializzata”.

“Un momento estremamente importante” ha detto Roberto Cava, presidente Alexala “la Cittadella è un elemento fondante per lo sviluppo turistico di Alessandria, un’iniziativa positiva che farà bene al turismo e all’economia della nostra città”.

Foto di repertorio