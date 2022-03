L’ironia contro i disagi delle autostrade verso la Liguria: il tratto Ovada-Genova diventa la Salerno-Reggio Calabria

ITALIA – Non solo vip a sottolineare le enormi difficoltà degli automobilisti lungo le autostrade liguri che interessano anche parte dell’alessandrino ma anche l’ironia. In questi giorni la situazione dei cantieri sta causando infatti numerosi problemi a chi utilizza queste arterie stradali, come dimostrato, per esempio, dalle code fino a 16 chilometri tra Ovada e Masone sabato scorso.

Gli automobilisti sono esasperati per uno scenario che si aggrava nel fine settimana ma che presenta il conto anche nei giorni feriali. Per esorcizzare questa situazione così molti usano la risata. Sui social infatti c’è chi ha proposto di utilizzare l’autostrada per Genova come tracciato per il prossimo Giro d’Italia, dopo aver saputo che la carovana rosa sarebbe passata sul nuovo ponte del capoluogo ligure. Da ieri inoltre c’è chi ha ribattezzato il tratto Ovada-Genova la nuova Salerno-Reggio Calabria, alludendo evidentemente al travagliato percorso, tristemente noto per i lavori infiniti e la lentezza di percorrenza.