A fuoco due abitazioni nel tortonese: Vigili del Fuoco ancora al lavoro

TORTONA – I Vigili del Fuoco di Alessandria e Tortona sono al lavoro per due incendi che hanno colpito due abitazioni nel tortonese. Il primo è avvenuto ieri sera a Sale in via San Giuliano, scoppiato ieri sera per ragioni ancora da chiarire. Il secondo invece ha riguardato il tetto di un alloggio a Rocca Grue a Sarezzano. I pompieri continueranno a operare per tutta la mattinata per spegnere i focolai e mettere in sicurezza le strutture.

In base alle prime informazioni non ci sarebbero feriti in entrambe le situazioni. Seguiranno aggiornamenti.