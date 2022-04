Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 3 aprile

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Domenica 3 aprile torna “Frascaro in fiore” la manifestazione dedicata a piante, fiori e attrezzature per il giardinaggio arrivata quest’anno alla ventunesima edizione. Dalle 10 e fino a sera, lungo le vie di Frascaro troverete bancarelle di fiori, piante e attrezzature per il giardino, bonsai e piante da appartamento. Alle 11.30 è prevista la Santa Messa nella chiesa del paese e dall’ora di pranzo si potranno gustare ottimi piatti della tradizione all’Osteria del Gallo Martino, in Via Cavour, oppure nei punti ristoro allestiti dalla Soms in paese. Al pomeriggio, poi, tanta musica lungo le vie del paese. Arricchiscono il programma di “Frascaro in fiore” le degustazioni di vini nelle cantine locali, passeggiate sui pony, laboratorio di giocoleria, mostre una camminata “A spasso tra i fiori” e due lezioni teorico-pratiche sulla coltivazione delle orchidee e delle piante succulenti.

Domenica 3 aprile, alle 18, nella Piramide del Marengo Museum a Spinetta Marengo si terrà il concerto “La Via dell’Arcobaleno”. Il quartetto formato da Lorenzo Cucco al sassofono, Alberto Gandin chitarra, Andrea Garavelli al basso e Pietro Giovannetti alla batteria eseguirà celebri brani che hanno fatto la storia della musica jazz. Il concerto è parte integrante di una più ampia rassegna a livello provinciale , intitolata “La via della Musica” realizzata da Artemusica Alessandria, Stabilimento delle Arti, CulturAle Costrurie Insieme, Città di Alessandria, con il patrocinio della Provincia di Alessandria e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria insieme alla partecipazione anche di altri enti del territorio. L’evento del 3 aprile al Marengo Museum, ad ingresso libero, si avvale della preziosa Direzione Artistica di Ivana Zincone e Michela Maggiolo. L’iniziativa si svolgerà in osservanza delle vigenti normative anti covid. Per partecipare occorre prenotare all’indirizzo mail serviziomusei@asmcostruireinsieme.it.

Dopo la consueta chiusura invernale, da domenica 3 aprile il Castello di Piovera apre di nuovo le porte al pubblico. Sono tre i percorsi di visita che vi permetteranno di scoprire tutti i suggestivi angoli del Castello e del suo splendido parco in via Balbi 4 a Piovera. “Tra cultura e natura“, vi permette di accedere al parco e di passeggiare tra gli alberi secolari della tenuta. È inoltre possibile accedere liberamente al museo degli Antichi Mestieri, al Padiglione delle Radici, alle Scuderie, all’Atelier del Conte Calvi di Bergolo e alle Cantine (costo 5 euro adulti, 2,5 euro bambini). Scegliendo il percorso “Viaggio nel tempo” potrete visitare liberamente una parte all’interno del Castello suddivisa su tre piani. Attraverso le sale del primo piano e le stanze del secondo sarete trasportati in un’altra dimensione: sarà un viaggio attraverso le scoperte che hanno cambiato il mondo, dai fossili alle invenzioni, dalla musica alla natura. Questo secondo percorso include anche l’accesso alle aree del primo percorso (costo 10 euro adulti, 5 euro bambini). “Raccontami il Castello“, è una visita guidata che si snoda lungo i saloni del piano nobile tra arredi, decorazioni e costumi d’epoca, dalla torre fino alle cantine, passando per le antiche cucine: un autentico viaggio nel passato. La visita continua negli antichi granai e nel parco, dove trovano spazio suggestivi itinerari storici, artistici, culturali, naturalistici di una ricchezza sorprendente (costo 12 euro adulti, 6 euro bambini). Il Castello di Piovera domenica 3 aprile sarà aperto dalle 15 alle 17. Per acquistare il biglietto e prenotare la vostra visita basta cliccare sul sito del Castello di Piovera.

Secondo concerto per Blue Jazz 01, il nuovo festival dedicato alla musica jazz, organizzato dall’Associazione Amici del Jazz di Valenza in collaborazione con il Comune e il Teatro Sociale della città dell’oro. Questa domenica 3 aprile, alle 21.15, sul palcoscenico del Teatro Sociale di Valenza si esibiranno i The Joy Gospel Singers in “Gospel train”. La formazione, perlopiù valenzana, proporrà un itinerario musicale tra le diverse anime del gospel coi vari collegamenti al jazz. I 20 coristi, coadiuvati e diretti da Silvia Benzi e Gabriele Guglielmi sono accompagnati da Paolo Maggiora al pianoforte, Didier Catananti alla batteria, Roberto Lia alla chitarra e al basso, Fulvio Piacenza ospite alla tromba. La serata sarà ulteriormente impreziosita dalla partecipazione straordinaria di Karima. Prezzo € 16,50. Prevendita diretta presso la biglietteria del Teatro Sociale di Valenza. Prevendita on-line su www.liveticket.it. Per info: info@bluejazz.it oppure 347/2789796.

Sarà la città di Casale Monferrato la nuova protagonista di “Genius Loci, Pomeriggi nei Borghi Monferrini“, in programma domenica 3 aprile. Il ritrovo è fissato alle 15 nella corte del Castello Paleologo. La guida Anna Maria Bruno accompagnerà poi i partecipanti tra le vie del quartiere di Oltreponte (a circa 1,5 km), dove si potrà visitare la chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine. A seguire il direttore della Biblioteca Civica di Palazzo Langosco Luigi Mantovani parlerà di “Incunabolo, cinquecentina…ma che libro sei?”, con l’illustrazione delle trasformazioni del libro, dal punto di vista della comunicazione nei secoli. Nell’antico chiostro del Convento Agostiniano di Santa Croce, il pittore e restauratore di Meridiane Renzo Rolando, descriverà poi i cinque orologi solari ivi conservati. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Partecipazione gratuita. Necessari green pass e mascherina per i luoghi al chiuso. Info e prenotazioni: 348 2211219 – chebisa@virgilio.it.

A Casale Monferrato prosegue anche MonFest 2022, biennale di fotografia che permette di ammirare tredici mostre allestite nei più suggestivi spazi della città, tutte a ingresso gratuito, e partecipare ai molti eventi che si susseguiranno fino al 12 giugno. Questa domenica 3 aprile è in programma il secondo appuntamento con i laboratori organizzati in collaborazione con la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati. Protagonista, alle 15, Ilenio Celoria, fotografo e docente all’Istituto Leardi che proporrà a bambini dai 7 ai 12 anni di età “La scatola magica: come creare una macchina fotografica a foro stenopeico”. Per partecipare al laboratorio è richiesta la prenotazione al numero 0142 444302 o 0142 444308 o via e-mail a biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it. I posti disponibili sono dodici.

Anche questa domenica 3 aprile i fiori saranno protagonisti in Cittadella ad Alessandria. Nella fortezza si terrà la Coppa Italia Federfiori, prestigioso concorso di arte floreale, giunto alla sua XII edizione. All’interno della ex caserma Montesanto si potranno ammirare le opere realizzate dai migliori fioristi italiani e, tra una prova e l’altra, assistere a spettacoli di danza a cura di Peter Larsen Dance Studio ASD di Alessandria in collaborazione con Centro Danza di Novi Ligure e Sweet Dolls di Alessandria, momenti di intrattenimento e la presentazione del libro “Le Quattro Stagioni dei fiori” di Chicco Pastorino a cura del giornalista Arturo Croci e la Premiazione Garofano d’Argento. La Coppa Italia Federfiori sarà accessibile gratuitamente al pubblico, nel rispetto della normativa antiCovid, dalle 9.30 alle 20.

Domenica 3 aprile riprende Monferrato Classic Festival. Nel Salone Bricherasio a Fubine Monferrato, alle 17.30, è in programma il concerto del giovane pianista Massimo Urban che proporrà la Sonata K 332 in Do Maggiore di Mozart, la Sonata Op. 78 di Beethoven. Il concerto si concluderà con l’esecuzione di due brani particolarmente amati dal pubblico, la Rapsodia n 2 e lo Studio ” La campanella” di Lisz. Per maggiori informazioni: www.monferratoclassicfestival.weebly.com.

Domenica 3 aprile messa “cum Organo” nella chiesa del Carmine di Alessandria, in via Guasco. Alle 18 Antonio Polselli all’organo “Lingiardi-Marin” proporrà il Versetto primo in Mi di Zipoli, il Verso in La di Raison, “Comunione” di Sguazzotti e la “Toccata avanti la Messa della Domenica” di Frescobaldi.

Come ogni prima domenica del mese a Tortona oggi è possibile visitare gli allestimenti di vita e lavoro di Casa Barabino, in via Angelo Barabino 10, aperta al pubblico dalle 15 alle 19. Negli stessi orari sarà aperta alle visite anche la Gipsoteca “Luigi Aghemo”, in via Calcinara Ottone 12. L’ingresso è gratuito.

Prende il via questa domenica 3 aprile, dalle 14, la tre giorni di dibattiti, interventi, performance artistiche, musica live, laboratori per bambinǝ e live painting organizzata da Non una di meno Alessandria contro lo sgombero della Casa delle Donne. All’ex asilo Monserrato, in piazzetta Monserrato 1 ad Alessandria, oggi è previsto il collegamento con Porpora Marcasciano, Lucha y Siesta e la Casa internazionale delle Donne, colonne portanti del movimento transfemminista e LGBTQ+. Alle 17.30 torneranno alla Casa delle Donne le Drag Queen Vera Aloe e Carla Stracci con le loro letture animate per bambinǝ. Alle 21 talk&training per tuttɜ coloro che vogliono scoprire la cultura ballroom con Kiki House of Savoia e, a seguire, Dj set con Sborrocko e Kagna Minogue.

Domenica 3 aprile, dalle 16 alle 18, nel Chiostro di Santa Maria di Castello ad Alessandria si terranno gli eventi EcoMobility e Bicimparando organizzati da Cooperativa Semi di Senape e FIAB Alessandria Gliamicidellebici ODV. EcoMobility è un laboratorio adatto dai tre anni in su a cura di Cooperativa Semi di Senape per costruire mezzi di trasporto al limite della fantasia che potranno muoversi tra le vie di “Stranalandia”. Il laboratorio Bicimparando, a cura di FIAB Alessandria Gliamicidellebici ODV, è invece adatto dai 6 anni in su per scoprire tutto sulla bicicletta e costruire straordinarie opere d’arte montando e smontando pezzi di biciclette usate. Ingresso libero. Per informazioni: info@gliamicidellebici.it – ricyclofficina@gmail.com;

Tel: 3351340361.

Per maggiori informazioni e per altri appuntamenti cliccate nella sezione Tempo Libero del sito di RadioGold.