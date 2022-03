Turismo Piemonte 2021, Cirio: “Dati in forte crescita, a velocità doppia rispetto alla media nazionale”

PIEMONTE – “Viaggiamo a velocità doppia rispetto all’Italia“. Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha commentato così i dati sul turismo nella nostra regione nel 2021. “Sono in forte crescita” ha sottolineato il Governatore “nel 2021 tutta Italia è cresciuta rispetto al 2020 del 20%, il Piemonte invece ha ottenuto un +40%. Non siamo ai livelli del 2019 ma l’estate del 2021 è più forte dell’estate 2019. Ricordiamo che, purtroppo, è saltata l’ultima stagione invernale ma appena abbiamo riaperto le porte del Piemonte i numeri hanno iniziato a correre più forte. Vedo con grande positività il nostro futuro. Il turismo è il nostro nuovo motore per diventare una delle regioni più turistiche d’Italia”.

In Piemonte sarà confermata la misura dei voucher, anche se in forma ridotta visto l’attenuarsi dell’emergenza covid: “La politica dei voucher è stata intelligente, il sistema ha retto per quello” ha detto Cirio “l’aiuto resta anche se ridotto, perché commisurato all’emergenza”.

“I dati confermano la grande volontà di venire in Piemonte, sosteniamo la filiera turistica” ha detto l’assessore regionale al Turismo Vittoria Poggio “abbiamo rifinanziato il voucher vacanze a favore degli albergatori ma ci aspettiamo un ritorno alla normalità totale. Come sempre ci mettiamo la testa e il cuore per far crescere una regione che lo merita”.