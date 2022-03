I social media, i giovani, la guerra: ne parliamo stasera su RadioGold

RADIOGOLD – La comunicazione è sempre più al centro delle nostre vite eppure le sue modalità stanno diventando spesso complicate. A questo si aggiungono fattori esterni e impensabili fino a poco tempo fa come la guerra. Di questo si parlerà questa sera, martedì 29 marzo 2022, dalle 19.05 alle 19.55, nello speciale di “Non c’era una volta” dedicato al tema “I social media, i giovani, la guerra“. Affronteremo questo argomento con Barbara Laura Alaimo, pedagogista, Annalisa D’Errico, comunicatrice pubblica e Sandro Marenco, il prof più social d’Italia. A coordinare la discussione Andrea Boscaro, esperto di temi digital e partner di The Vortex. Vi aspettiamo su RadioGold e RadioGold Tv oltre che sulla pagina Facebook di RadioGold in diretta questa sera dalle 19.05.