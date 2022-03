Dall’Ucraina la Protezione Civile di Acqui Terme porterà quaranta cani in salvo in Italia

ACQUI TERME – Subito dopo quello alle persone, un caposaldo della Protezione Civile è l’aiuto agli animali. Per questo la sezione di Acqui Terme è pronta a partire per la Polonia, destinazione Chotyniec, vicino al confine con l’Ucraina. Il viaggio è previsto tra circa due settimane.

L’obiettivo sarà portare in Italia circa 40 cani randagi, salvati dalla guerra e già assegnati alle strutture del nostro paese. L’iniziativa è stata promossa dalla Leidaa, la Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. “Partiranno per la Polonia circa 15 volontari della nostra sezione” ha raccontato il presidente della Protezione Civile di Acqui Lorenzo Torielli “nel viaggio di andata porteremo generi alimentari, beni di prima necessità e anche cibo per animali, frutto della donazione dai paesi dell’Acquese, dell’Astigiano e anche dalla Liguria”.

“I cani provenienti dall’Ucraina hanno già superato il confine, sono stati vaccinati e hanno ottenuto il passaporto polacco. Saranno caricati su mezzi idonei al trasporto, con tutti i requisiti del caso. Noi siamo pronti a dare una mano, stiamo solo aspettando che Leidaa affitti i mezzi, poi i nostri autisti sono pronti a partire”.

Foto in alto tratta dalla pagina Facebook di Leidaa, durante una prima missione in Ucraina.