Una pergamena e una medaglia agli operatori della Polizia Municipale per il lavoro svolto durante l’emergenza covid

ALESSANDRIA – Ieri, mercoledì 30 marzo 2022, si è svolta, presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale di Alessandria, la cerimonia di conferimento della decorazione per lo straordinario impegno dimostrato nella prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 agli operatori del Corpo della Polizia Locale.

Si è trattato di un conferimento deliberato dalla giunta per premiare gli Operatori del Corpo e dei Servizi della Polizia Municipale che hanno svolto almeno 20 giorni consecutivi, dal primo marzo al 31 maggio 2020, servizio operativo di controllo o supporto alle attività di soccorso e di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

La decorazione è stata conferita dal Sindaco della Città, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, insieme all’Assessore alla Polizia Municipale, Monica Formaiano, presente anche il Comandante Vicario Alberto Bassani.

“Mediante questa solenne cerimonia – ha dichiarato il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco – abbiamo voluto esprimere un sentito ringraziamento e l’espressione più sincera di gratitudine per quel tratto di vita cittadina, particolarmente faticoso, complesso, per molti aspetti drammatico, che ha caratterizzato il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella nostra comunità locale.

Si è trattato di un periodo che ha visto gli Operatori del Corpo della Polizia Municipale e dei Servizi amministrativi ad esso afferenti dimostrare uno straordinario impegno nella prevenzione e gestione proprio di tale grave emergenza.

Per questo abbiamo scelto, quale motivazione apposta sulla pergamena consegnata insieme alla medaglia e al nastrino agli Operatori del Corpo, di riportare il seguente pensiero: «con riconoscenza, per l’encomiabile e costante presenza sul territorio, per il comportamento tenuto nello svolgimento dell’attività durante la pandemia, a testimonianza dell’alto senso civico e di dedizione al proprio servizio”.

“La pandemia ha indubbiamente richiesto alla Polizia Municipale uno sforzo importante e superiore all’ordinario, dovendo affiancare all’attività quotidiana di controllo, presidio del territorio e contrasto all’illegalità, anche la gestione, insieme alle Forze dell’Ordine, della Città nell’epoca del Covid e dei DPCM – sottolinea l’Assessore alla Polizia Locale Monica Formaiano –. Si è trattato di un momento storico in cui le restrizioni della libertà hanno riguardato migliaia di cittadini e in cui sono emerse problematiche inedite. Questo sforzo si è caratterizzato in un approccio relazionale importante con la Città, in cui attività di controllo e sanzionamento, ove necessario, sono state sempre accompagnate dall’ascolto e dal dialogo. In questo la nostra Polizia Municipale ha svolto un ruolo fondamentale per aiutare la popolazione nell’attenuare e controllare le eventuali tensioni e nel fornire una risposta efficace alla domanda ed ai bisogni dei cittadini”.