Esondazioni 2020, Riboldi: “La Regione Piemonte sblocca 220 mila euro per opere pubbliche a Casale”

CASALE MONFERRATO – Sono 220 mila gli euro sbloccati dalla Regione Piemonte per interventi di messa in sicurezza e di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate durante le esondazioni che hanno colpito Casale Monferrato nell’ottobre del 2020. “Ancora una volta la Regione Piemonte ha dimostrato la propria attenzione al nostro territorio. Per questo motivo è doveroso un ringraziamento particolare al presidente Alberto Cirio e all’assessore Marco Gabusi, perché la loro sensibilità permetterà di avviare importanti lavori nelle frazioni colpite dall’alluvione di fine 2020“, hanno sottolineato il sindaco Federico Riboldi e il vicesindaco Emanuele Capra. In particolare gli interventi riguarderanno le frazioni Rolasco e San Germano, con la messa in sicurezza di alcuni tratti di strade comunali e il ripristino di fossi di scolo e acque superficiali.