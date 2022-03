Su Italia 1 arriva “Din Don 4”: ci sarà anche l’ovadese Simone Barbato

OVADA – Dopo Claudio Lauretta, la saga di Din Don, ospita sul piccolo schermo un altro artista alessandrino. Domani, venerdì primo aprile, in prima serata su Italia 1 andrà in onda Din Don 4 – Il paese dei balocchi, diretto dal regista Paolo Geremei, che vedrà in una piccola parte il comico e mimo ovadese Simone Barbato. Nel film l’attore interpreterà la parte del frate decano del convento del paesino dove si svolge la trama.

Il 42enne ovadese farà quindi coppia con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli nel quarto capitolo del film televisivo. La trama è piuttosto semplice: ci troviamo in un paese del Trentino in totale preda alla perdizione. Al suo interno, come funghi, sono nate sale bingo, casinò e arrivate anche belle accompagnatrici che si spacciano come badanti. Toccherà a Din Don rimettere tutto a posto.