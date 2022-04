Grandinate nel Casalese e in altre zone del Piemonte, Confagricoltura: “Situazione critica”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il territorio casalese della provincia di Alessandria è stato sferzato questo pomeriggio da intense grandinate. In Piemonte lo stesso fenomeno ha riguardato il Basso Torinese, tra Chieri, Poirino, Pralormo, Carmagnola, il Cuneese tra Fossano, Cervere, Bra, Cherasco, e anche il Saviglianese, nel Saluzzese nella zona di Revello e a Cavour in provincia di Torino. “La situazione è critica – spiega Ercole Zuccaro, direttore di Confagricoltura Piemonte – perché le precipitazioni si sono rivelate particolarmente violente: a Pralormo sono scesi chicchi di grandine grossi come uova. I nostri tecnici sono tutti al lavoro per i primi sopralluoghi, ma per una stima dei danni occorreranno alcuni giorni”

“Le colture maggiormente danneggiate sono gli orti in pieno campo e i frutteti – aggiunge Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte – gli alberi da frutto in questo periodo hanno i germogli molto teneri, che la grandine ha distrutto. Alcune piante, per esempio i ciliegi, sono in piena fioritura, per cui si perderà la quasi totalità del raccolto. I tecnici, dai primi sopralluoghi ci segnalano danni anche al legno delle piante. E ad oggi non si è ancora aperta la campagna per l’assicurazione agevolata delle colture. Gli agricoltori, pur volendo, non hanno ancora potuto assicurare le loro produzioni: questo significa che senza sostegni pubblici le aziende agricole non potranno contare sul risarcimento assicurativo”.

Foto di repertorio