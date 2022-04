Peste suina: tre nuovi casi in provincia di Alessandria, 51 in totale

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – L’ultimo aggiornamento riguardo la peste suina evidenzia il ritrovamento di tre nuovi casi di positività in provincia di Alessandria. Gli animali risultati infetti sono stati rinvenuti a Fraconalto (seconda positività da quando è iniziata l’emergenza), a Ovada (la settima positività) e a Prasco (prima). Salgono quindi a 83 le positività accertate nella “zona di protezione II*”: 51 per ritrovamenti in provincia di Alessandria e 32 in Liguria.