AGGIORNAMENTO ORE 19.40: come comunicato da Anas, al momento, la strada statale 30 “di Val Bormida” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Spigno Monferrato (km 60,400), in provincia di Alessandria, a causa di un mezzo pesante incidentato. Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e di ripristino del piano viabile, il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

SPIGNO – Incidente sulla strada statale 30, a Spigno Monferrato. Intorno alle 14 di oggi un camion carico di carbone e combustibili fossili si è ribaltato autonomamente nella zona vicino al centro abitato del paese. Per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Spigno e Bistagno, il personale Anas e la Protezione Civile di Acqui Terme.

Foto dei Reporter Digitali Volontari, che ringraziamo