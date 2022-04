AGGIORNAMENTO ORE 09.30 – Il traffico permane sospeso tra Genova Borzoli e Campoligure ed è in corso l’intervento dei tecnici. I treni Regionali della relazione Acqui Terme – Genova Brignole sono sostituiti con bus tra Campoligure e Genova Brignole.

LIGURIA – Grossi disagi questa mattina, mercoledì 6 aprile 2022, per i pendolari diretti in Liguria. È stato infatti sospeso, dalle 6, il traffico ferroviario tra Campoligure e Genova, sulla tratta Acqui-Genova, “a causa del prolungarsi dei lavori programmati sulla linea” fa sapere Trenitalia. La conseguenza inaspettata e grave per i pendolari però è stata una serie di ritardi e problemi già dall’alba.

Alle 8.15 la situazione, come comunica l’azienda, è rimasta inalterata con il traffico ancora sospeso. È stato intanto attivato il servizio sostitutivo con bus tra Campoligure e Genova Brignole.