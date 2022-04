Peste Suina: 10 milioni per arginare l’epidemia e via libera ai ristori alle attività turistiche

ROMA – “La Camera ha convertito oggi in via definitiva il decreto sulle Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana PSA. Nel passaggio parlamentare sono state individuate le risorse (10 milioni di euro) da mettere a disposizione del commissario straordinario per la recinzione richiesta dagli esperti europei al fine di contenere l’area di diffusione della malattia“, ha comunicato attraverso una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

“Siamo di fronte a un emergenza sanitaria e economica di rilievo nazionale che deve essere affrontata con strumenti straordinari e con il coordinamento del commissario evitando provvedimenti in deroga estemporanei. È giusto avere le stesse regole tra Liguria e Piemonte per le deroghe alle attività escursionistiche e economiche del bosco. Occorre ridurre drasticamente la popolazione dei cinghiali oramai fuori controllo con inaccettabili danni agli agricoltori e impatti negativi sulla stessa sicurezza stradale. È stato inoltre approvato un ordine del giorno a mia prima firma che impegna il Governo a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure di sostegno per le attività che hanno subito danni economici per le chiusure e/o limitazioni derivanti dall’ordinanza ministeriale, in particolare per il comporto del turismo e dell’outdoor per cui per ora non è stato previsto alcun ristoro”, ha poi aggiunto Fornaro.