Incidenti nei cantieri: nel 2021 sono stati 123, 34 in Liguria e 7 in Piemonte

PIEMONTE – Il dato degli incidenti mortali o con feriti gravi nei cantieri stradali, riferito al 2021, è spaventoso. Il numero viene riportato dall’Osservatorio Asaps, Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale, e parla di ben 123 sinistri nei quali 38 persone sono morte e 162 sono rimaste ferite. Fra le 38 vittime 8 erano operai o cantonieri che lavoravano nel cantiere. 87 incidenti sono avvenuti sulle autostrade o strade a carreggiate separate e 37 sulle strade ordinarie.

La regione più colpita è quella ligure con ben 34 incidenti gravi, a causa dell’elevata presenza di cantieri lungo la tratta. Anche i numeri del Piemonte tuttavia sono allarmanti con 7 incidenti registrati nel 2021. Il fenomeno, spiega Giordano Biserni, Presidente dell’Osservatorio Asaps, è allarmante e purtroppo ben conosciuto. “La Polizia Stradale – spiega Biserni – aveva proceduto installando i box che misuravano la velocità ma a causa dell’inciviltà questi sistemi venivano costantemente danneggiati e quindi non è stato più possibile utilizzarli. Il paradosso dunque è che in Italia ci si può affidare alla responsabilità degli automobilisti che spesso, in prossimità dei cantieri, non si preoccupano di ridurre la velocità, mettendo a rischio l’incolumità delle persone“.