In Piemonte quasi raddoppiate auto ibride ed elettriche ma sono ancora poche

PIEMONTE – Nel 2021 il parco auto circolante di auto ibride ed elettriche in Piemonte, rispetto al 2020, è quasi raddoppiato con un incremento dell’87,2%. Questi veicoli sono passati da un totale di 51.039 a ben 95.538. Nonostante questo, secondo l’analisi del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI – Automobile Club d’Italia, il parco circolante nel 2021 nella regione resta comunque datato e obsoleto, nonostante si registrino piccoli miglioramenti.

Delle 2.878.450 auto in circolazione, le ibride ed elettriche rappresentano solo il 3,3% (nel 2020 era dell’1,8%), con le elettriche che si fermano allo 0,3%. In particolare a Torino si registra il tasso più alto tra le province. Qui i veicoli ibridi ed elettrici sono solo il 3,7% rispetto al totale delle auto in circolazione. Seguono Novara (3,5%), Vercelli (3,2%), Biella (3,1%) mentre Alessandria, con il 2,8%, si colloca al quinto posto. Seguono Verbano-Cusio-Ossola (2,8%), Cuneo (2,8%) e, fanalino di coda, Asti (2,3%). Le province che hanno visto la crescita maggiore di auto ibride ed elettriche rispetto al 2020 sono Asti e Cuneo, aumentate rispettivamente del +106,9% e +101,1%.

Per quanto riguarda le emissioni più inquinanti, quelle con una classe Euro 3 o inferiore, il primato negativo va ad Asti con il 28,9% sul totale delle auto in circolazione nella provincia. Seguono Biella (27,2%), Vercelli (26,9%), Alessandria (26,7%), Cuneo (24,7%), Torino (24,2%), Novara (22,9%) e Verbano-Cuso-Ossola (21,9%). Se si considerano solo le auto più inquinanti Euro 0, è Biella la provincia con il valore percentuale più alto (9%), mentre dal punto di vista quantitativo al primo posto troviamo Torino, dove circolano ben 104.759 Euro 0.

“L’analisi di AutoScout24 ha confermato come il parco circolante italiano sia sempre datato, quindi poco sicuro e inquinante – afferma Sergio Lanfranchi, Centro Studi di AutoScout24 – Ci sono stati piccoli passi in avanti, soprattutto sul fronte delle ibride ed elettriche, ma con questo trend ci vorranno anni per avere un rinnovo importante e significativo. Per questo, oltre alla spinta del mercato del nuovo, dove gli incentivi giocano un ruolo importante, il cambiamento può essere sostenuto anche dall’offerta di auto usate di nuova generazione presente sul web, e in particolare sui marketplace. Un parco auto digitale veloce e facilmente accessibile, che offre un’ampia gamma di autovetture di qualità per tutti i budget, comprese le auto usate elettriche e ibride. Su AutoScout24, infatti, ben il 58% dell’usato presente è Euro 6 e quasi sei su dieci hanno 5 anni o meno. Senza contare la disponibilità immediata, un netto vantaggio rispetto al mercato del nuovo penalizzato dalla crisi dei microchip.”

IBRIDE ED ELETTRICHE Provincia Parco circolante di autovetture (2021) Parco circolante di autovetture Euro 0-1-2-3 (2021) % auto Euro 0-1-2-3 su totale parco circolante di autovetture (2021) % auto Euro 0 su totale parco circolante di autovetture (2021) Parco circolante di autovetture elettriche e ibride (2021) Var. % parco circolante di autovetture elettriche e ibride (2021/2020) % auto ibride ed elettriche su totale parco circolante di autovetture (2021) % auto elettriche su totale parco circolante di autovetture (2021) ASTI 150.719 43.597 28,9% 8,4% 3.420 106,9% 2,3% 0,2% BIELLA 128.733 34.962 27,2% 9,0% 4.007 95,6% 3,1% 0,2% VERCELLI 119.332 32.084 26,9% 8,8% 3.787 91,7% 3,2% 0,2% ALESSANDRIA 287.596 76.814 26,7% 8,0% 8.172 97,0% 2,8% 0,2% CUNEO 419.766 103.878 24,7% 7,3% 11.731 85,8% 2,8% 0,3% TORINO 1.420.683 343.595 24,2% 7,4% 52.733 84,1% 3,7% 0,4% NOVARA 244.890 55.968 22,9% 6,8% 8.660 82,5% 3,5% 0,3% VERBANO CUSIO OSSOLA 106.731 23.417 21,9% 7,2% 3.028 101,1% 2,8% 0,2% PIEMONTE 2.878.450 714.315 24,8% 7,6% 95.538 87,2% 3,3% 0,3%

IBRIDE ED ELETTRICHE Regione Parco circolante di autovetture (2021) Parco circolante di autovetture Euro 0-1-2-3 (2021) % auto Euro 0-1-2-3 su totale parco circolante di autovetture (2021) % auto Euro 0 su totale parco circolante di autovetture (2021) Parco circolante di autovetture elettriche e ibride (2021) Var. % parco circolante di autovetture elettriche e ibride (2021/2020) % auto ibride ed elettriche su totale parco circolante di autovetture (2021) % auto elettriche su totale parco circolante di autovetture (2021) CALABRIA 1.329.395 584.399 44,0% 14,8% 14.656 136,8% 1,1% 0,1% CAMPANIA 3.583.649 1.514.357 42,3% 17,0% 33.486 128,6% 0,9% 0,1% SICILIA 3.418.030 1.443.855 42,2% 13,3% 37.296 125,8% 1,1% 0,1% BASILICATA 382.469 152.246 39,8% 11,6% 4.438 131,9% 1,2% 0,1% MOLISE 215.383 82.523 38,3% 10,5% 2.298 116,2% 1,1% 0,1% PUGLIA 2.435.650 869.275 35,7% 10,5% 29.563 114,2% 1,2% 0,1% SARDEGNA 1.089.897 369.581 33,9% 9,0% 16.243 111,6% 1,5% 0,2% ABRUZZO 899.809 289.808 32,2% 9,2% 16.374 102,5% 1,8% 0,1% UMBRIA 645.183 190.885 29,6% 9,3% 13.053 80,6% 2,0% 0,2% LAZIO 3.814.906 1.088.871 28,5% 9,1% 128.364 73,8% 3,4% 0,3% MARCHE 1.039.819 281.902 27,1% 8,2% 21.658 84,7% 2,1% 0,2% LIGURIA 843.818 213.186 25,3% 7,9% 28.433 93,3% 3,4% 0,2% FRIULI VENEZIA GIULIA 808.518 202.432 25,0% 6,1% 25.975 67,6% 3,2% 0,3% PIEMONTE 2.878.450 714.315 24,8% 7,6% 95.538 87,2% 3,3% 0,3% EMILIA ROMAGNA 2.933.430 643.807 21,9% 6,5% 100.701 60,8% 3,4% 0,3% VENETO 3.200.406 702.180 21,9% 5,6% 108.878 69,4% 3,4% 0,3% TOSCANA 2.601.701 543.239 20,9% 6,5% 94.374 150,0% 3,6% 0,4% LOMBARDIA 6.222.101 1.289.515 20,7% 6,4% 258.021 66,1% 4,1% 0,4% TRENTINO ALTO ADIGE 1.214.564 127.223 10,5% 2,7% 98.443 246,2% 8,1% 1,9% VALLE D’AOSTA 249.376 22.393 9,0% 2,6% 21.736 520,7% 8,7% 0,7% NON DEFINITO 16.169 14.039 86,8% 80,5% 0 0,0% 0,0% 0,0% Totale 39.822.723 11.340.031 28,5% 9,0% 1.149.528 92,9% 2,9% 0,3%

Fonte: elaborazione Centro Studi AutoScout24 su base dati ACI – Automobile Club d’Italia

Photo by Red Dot on Unsplash