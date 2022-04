Bollettino coronavirus: in Piemonte oltre 3000 nuovi positivi e 9 decessi

PIEMONTE – Sul fronte coronavirus in Piemonte oggi si sono registrati 9 morti e 3500 nuovi contagiati rispetto a ieri, (di cui 2891 a test antigenico). Eseguiti anche 31.850 tamponi, di cui 29.018 test antigenici, con il 10,2% di positività. Ad oggi nella nostra regione sono 651 i ricoveri ordinari (+19 rispetto a ieri), 22 i pazienti Covid attualmente in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri).

Sul fronte della provincia di Alessandria ecco il punto sul numero complessivo dei positivi nei sette centri zona (ricavato dal rapporto tra nuovi contagiati e nuovi guariti nella singola città) e la differenza rispetto alla giornata di ieri: +2 ad Alessandria (838 in totale), -12 Acqui Terme (212 in totale), +14 a Casale Monferrato (250 in totale), -3 a Novi Ligure (228 in totale), +1 a Tortona (229 in totale), -2 a Valenza (204 in totale), +5 a Ovada (108 in totale).