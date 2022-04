Bollettino covid: in Piemonte 3.680 nuovi casi. L’aggiornamento sui contagiati nei nostri centri zona

PIEMONTE – In Piemonte questo lunedì sono 3.680 i nuovi positivi al Coronavirus, di cui 3.197 dopo test antigenico. In Piemonte sono stati eseguiti 27.751 tamponi, di cui 24.426 test antigenici, con un tasso di positività pari al 13,3%. Sono 6 i nuovi decessi registrati nella nostra regione. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali piemontesi i ricoveri in terapia intensiva sono 20 (-2 rispetto a ieri) e 701 i ricoveri ordinari (+5 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda la situazione nei centri zona della provincia di Alessandria, il numero complessivo dei positivi, ricavato dal rapporto tra nuovi contagiati e nuovi guariti nella singola città, e la differenza rispetto alla giornata di ieri è di 813 positivi ad Alessandria (-1), 167 positivi ad Acqui Terme (-20), 299 a Casale Monferrato (+17), 230 positivi a Novi Ligure (=), 232 a Tortona (=), 106 i positivi a Ovada (+5) mentre sono 197 le persone attualmente positive a Valenza (+2).