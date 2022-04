PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Un nuovo caso di peste suina in provincia di Alessandria. L’ultimo è stato riscontrato a Silvano d’Orba (quattro le positività in questo Comune da quando è iniziata l’emergenza). Salgono quindi a 95 le positività accertate nella “zona di protezione II”: 58 per ritrovamenti in Piemonte, 37 in Liguria.