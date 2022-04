Previsioni di traffico in autostrada: fino a sera tempi di percorrenza verso il mare più lunghi

PIEMONTE – Inizia il lungo ponte pasquale con molti cittadini in viaggio per raggiungere le mete turistiche. Oggi, venerdì 15 aprile 2022, le previsioni del traffico di conseguenza indicano una massiccia presenza di veicoli lungo le direttrici che portano al mare. Le previsioni di Autostrade, che ha smantellato temporaneamente i cantieri che per questi mesi hanno congestionato le arterie stradali, indicano tempi di percorrenza molto superiori alla media fino alle 19 di questa sera. Di seguito il prospetto.