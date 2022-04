Nuvole e qualche pioggia sino a Pasqua ma il sole tornerà a Pasquetta

PIEMONTE – Sarà una vigilia di Pasqua velata dalle nuvole quella che si appresta a vivere il Piemonte nella giornata di sabato 16 aprile. Le previsioni di Arpa, infatti, indicano la possibilità di “rovesci e temporali moderati sulla fascia montana e pedemontana alpina e venti sostenuti sulle zone di pianura“.

Il cattivo tempo rimarrà sino al primo mattino di domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, per poi migliorare, anche se ancora in modo instabile, con il trascorrere delle ore. Arpa infatti prevede “cielo irregolarmente nuvoloso, piovaschi residui e temperature in calo“. Buone notizie invece per Pasquetta con il meteo in netto miglioramento “grazie alla graduale espansione di un’area di alta pressione atlantica“. Insomma, lunedì 18 aprile si registrerà un tempo stabile ma soprattutto un rialzo delle temperature.

Dalla metà della prossima settimana, poi, potrebbero tornare le tanto attese piogge in maniera diffusa su tutta la regione ma soprattutto abbondanti, facendo così terminare questo periodo di siccità.

Photo by Daria Nepriakhina 🇺🇦 on Unsplash