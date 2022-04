Cosa fare la domenica di Pasqua in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Porte aperte questa domenica di Pasqua a Palazzo Cuttica ad Alessandria in occasione della mostra “Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi”. Nelle suggestive sale del palazzo in via Parma 1, dalle 15 alle 18, sarà possibile ammirare 70 fotografie che raccontano i divi del cinema muto di inizio Novecento, quando Torino era la Hollywood italiana, e la storia dell’epoca d’oro di Cinecittà. La mostra sarà aperta anche a Pasquetta. Il costo del biglietto intero è di 5 euro, 3 euro il ridotto. Per informazioni: serviziomusei@asmcostruireinsieme.it.

Ultimo giorno, questa domenica di Pasqua, per ammirare i disegni e vignette anti-covid di Giuliana Maldini alle Sale d’Arte di Alessandria, in via Machiavelli 13. La mostra, oggi aperta dalle 15 alle 19, raccoglie strisce di fumetti, vignette e coloratissimi disegni con cui l’artista alessandrina, ormai milanese d’adozione, racconta attraverso la sua intelligente, pungente e riflessiva arte, la sua esperienza nel periodo pandemico con uno sguardo alle dinamiche sociali di questi ultimi anni.

Porte aperte, questa domenica dalle 15 alle 19, anche al Marengo Museum di Spinetta.

A Pasqua e Pasquetta riparte Castelli Aperti, la tradizionale rassegna che apre una ottantina tra dimore storiche, musei, palazzi, giardini e torri in Piemonte. Domenica 17 e lunedì 18 aprile saranno numerose le proposte per scoprire l’immenso patrimonio artistico, storico e culturale piemontese. In questa 27esima edizione, Castelli Aperti si arricchisce di nuovi nuovi luoghi da visitare. In provincia di Torino entrano a far parte della rassegna il castello Quattro Torri ad Arignano risalente al ‘400 e la Fortezza di Verrua Savoia edificata nel X secolo dal Vescovo di Vercelli e recentemente restaurata. In provincia di Asti Castelli Aperti accoglie nel suo circuito il Parco D’Arte Quarelli di Roccaverano dove si possono ammirare 62 installazioni di arte contemporanea di 46 diversi artisti. Castelli Aperti vanta quest’anno la neonata collaborazione con la Direzione Regionale Musei Piemonte che ha permesso l’appartenenza al circuito di alcuni preziosissimi beni statali: Palazzo Carignano e Villa Della Regina a Torino, il castello di Agliè, il castello di Racconigi, il Forte di Gavi e il castello di Moncalieri. Trovate tutti castelli aperti in provincia di Alessandria e gli orari nella sezione Tempo Libero del sito di RadioGold.

Nell’area del campo sportivo di Frassinello Monferrato prosegue “Fantasy – il Festival di Circo Contemporaneo, Arte di Strada e Musica” con spettacoli all’aperto e sotto al tendone. Questa domenica alle 18.30 è in programma un aperitivo Cucù Bike e l’apertura dei giochi di Officina Clandestina. Alle 21 sotto il tendone di MagdaClan replica dello spettacolo InBox della compagnia Soralino. Ingresso 15 euro (12 euro ridotto over 65 e ragazzi dai 13 ai 18 anni, studenti scuole circo o danza o teatro e soci proloco; 8 euro per bambini dai 4 agli 8 anni). Per gli spettacoli sotto il tendone è necessaria la prenotazione: 331.1388336.

Prosegue fino al 12 giugno “MonFest 2022″, la biennale di fotografia della Città di Casale Monferrato curata dal direttore artistico Mariateresa Cerretelli e realizzata con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria. Questa domenica di Pasqua si possono visitare le mostre al Castello del Monferrato, aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (chiuso lunedì 18 aprile), le esposizioni al Teatro Municipale (piazza Castello): dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (chiuso lunedì 18 aprile) e ancora le mostre nella Cattedrale di Sant’Evasio (largo Angrisani) (questa domenica, e anche domani, dalle 15 alle 18).

Nella ex Chiesa dei Battuti a Vignale Monferrato, dalle 15 alle 18, oggi è aperta l’esposizione di fumetti d’autore “Giù nella valle”, a cura del Club per l’Unesco. In mostra i disegni del fumettista genovese Andrea Ferraris ambientati tra le colline del Monferrato. Andrea Ferraris nel 1993 ha iniziato a collaborare con la Disney come disegnatore e contestualmente al suo lavoro su Topolino, ha realizzato diverse graphic novel come Churubusco e La lingua del diavolo.

