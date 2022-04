Cosa fare a Pasquetta in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – A Palazzo Cuttica ad Alessandria potete visitare la mostra “Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi”. Nelle suggestive sale del palazzo in via Parma 1, dalle 15 alle 18, sarà possibile ammirare 70 fotografie che raccontano i divi del cinema muto di inizio Novecento, quando Torino era la Hollywood italiana, e la storia dell’epoca d’oro di Cinecittà. Ad impreziosire la mostra anche alcuni dei costumi di scena realizzati tra il 1900-1920 dalla Sartoria Teatrale Devalle di Torino e gli abiti eleganti abiti indossati da grandi dive dell’epoca d’oro del cinema italiano della Sartoria Annamode di Roma. Il costo del biglietto intero è di 5 euro, 3 euro il ridotto. Per informazioni: serviziomusei@asmcostruireinsieme.it.

Questo lunedì di Pasquetta a Ovada, torna l’appuntamento con la mostra mercato dell’Antiquariato e dell’usato. Lungo le vie e le piazze del centro storico della città troverete oltre 250 gli espositori da tutto il nord Italia con mobili, oggettistica, ceramica, cristalleria, antichi utensili da lavoro, cartoline, stampe, bigiotteria, fumetti, quadri, libri da collezione, scatole di latta e molto altro ancora.

Castelli Aperti anche questo lunedì di Pasquetta apre una ottantina di dimore storiche, musei, palazzi, giardini e torri in Piemonte. In provincia di Alessandria è possibile visitare il Castello dei Paleologi e Villa Ottolenghi Wedekind ad Acqui Terme, la tenuta Castello di Razzano ad Alfiano Natta, il Castello Balbi di Piovera, il Forte di Gavi, il Castello Sannazzaro a Giarole, il Castello di Morsasco, Palazzo Lignana di Gattinara a Rivalta Bormida, il Borgo di Rosignano Monferrato e il castello di Trisobbio. Per informazioni su orari e modalità di prenotazione nella sezione Tempo Libero del sito di RadioGold.

Pomaro Monferrato festeggia Pasquetta con una manifestazione all’insegna della natura e della tradizione. Nel borgo medioevale troverete street food, bancarelle di prodotti tipici, pista di quad elettrici e altri giochi per bambini. Durante la giornata potrete avvicinarvi al mondo della falconeria grazie alla presenza della onlus “I signori alati” di Leinì, i più piccoli potranno cavalcare per la prima volta i pony della scuderia “Wild West”. Durante la Pasquetta a Pomaro saranno presenti anche i pastori svizzeri della “Selva dei Lupi”, specializzati in pet-therapy e gli “Arcieri del Monferrato”, che vi aspettano nel parco del castello per farvi scoccare la vostra prima freccia.

A Sezzadio questo lunedì torna la Festa delle Viole. Già dal mattino sono previsti percorsi segnalati per passeggiare o pedalare prima di godersi un buon pranzo, al coperto in caso di maltempo. Nel pomeriggio musica, frittelle e vino offerto dalla cantina di Mantovana. Saranno presenti le bancarelle, ma soprattutto non mancherà la mostra dei trattori e delle macchine d’epoca di Rita e Renato Angeleri.

Questo lunedì 18 appuntamento con la Pasquetta alla Trinità da Lungi a Castellazzo Bormida. La giornata inizierà con l’apertura di uno spazio espositivo con immagini del paese del secolo scorso e la Santa Messa. Dalle 12 è previsto poi l’accesso alla struttura del parco per pic-nic, grigliate, degustazioni, giochi e animazione all’aria aperta. Concluderà la giornata una merenda campagnola e la stima dell’uovo pasquale.

Nel giorno di Pasquetta l’Azienda agricola Fratelli Ameglio di Franchini di Altavilla, nel Monferrato casalese, apre le sue porte per una speciale visita guidata gratuita per far conoscere l’agricoltura del territorio, la Razza bovina Piemontese e la filiera della carne. A spiegare le caratteristiche dei bovini (circa cento quelli allevati in questo momento), delle stalle, dei riproduttori, del ciclo di crescita e dell’allevamento semibrado sarà il titolare Gian Piero Ameglio, responsabile Settore Zootecnico Cia Alessandria. Per prenotare la visita, al via dalle 16.30 e della durata di circa un’ora contattare il numero 333/3151944.

A Villa Ottolenghi Wedekind, in strada Monterosso 42 ad Acqui Terme, questo lunedì, dalle 15, è in programma la Caccia al Tesoro Botanica organizzata da Grandi Giardini Italiani. Per partecipare occorre prenotare al numero 3356312093 (ingresso: 15 euro per gli adulti e gratuito per tutti i bambini e i ragazzi).

A Casale Monferrato questo lunedì di Pasquetta, dalle 15 alle 18, è possibile visitare le opere esposte all’interno della Cattedrale di Sant’Evasio (largo Angrisani) nell’ambito di “MonFest 2022”, la biennale di fotografia della Città di Casale curata dal direttore artistico Mariateresa Cerretelli e realizzata con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria. “MonFest 2022” questo lunedì apre anche le porte dell’Accademia Filarmonica – Palazzo Gozzani di Treville, in via Mameli 29, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Per maggiori dettagli e per appuntamenti cliccate nella sezione Tempo Libero del sito di RadioGold.