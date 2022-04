Domato dopo oltre sei ore l’incendio a un tetto di via Cellini a Valenza

VALEZA – È durato oltre sei ore, poco dopo l’una di notte, l’intervento di spegnimento di un tetto di una palazzina in via Cellini a Valenza. A questo si è aggiunto poi la minuziosa operazione di messa in sicurezza dello stabile, la cui agibilità verrà valutata nelle prossime ore, per evitare, come già accaduto, un ritorno delle fiamme. Il rogo, secondo quanto dichiarato dal sindaco della città dell’oro, Maurizio Oddone, sarebbe scoppiato a causa di una “grigliata sfuggita di mano, sembra che le fiamme abbiamo intaccato delle onduline e poi si siano propagate“. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco a partire dalle 19 per evitare che le fiamme raggiungessero altre abitazioni.