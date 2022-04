Grigliata di Pasquetta: i consigli per farla in sicurezza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – In tutta Italia la giornata di Pasquetta – dal punto di vista prettamente culinario – fa rima con grigliata. Accendere il proprio barbecue in totale sicurezza rimane una priorità per affrontare questo giorno con la necessaria tranquillità. È infatti di ieri la notizia di una grigliata finita nel peggiore dei modi a Valenza, con un tetto andato in fiamme in via Cellini. Ecco allora qualche consiglio per fare la classica brace di Pasquetta in totale sicurezza.

Utilizzate sempre aree attrezzate per il vostro barbecue. Evitate quindi di accendere fuochi nei boschi o peggio ancora sui terrazzi di casa. Bastano infatti pochi lapilli per scatenare un incendio. Negli spazzi aperti non attrezzati portate sempre dietro una griglia portatile per circoscrivere il fuoco, oppure scavate un buco togliendo attorno erba e rami secchi per evitare che le fiamme si propaghino. Cercate di non alimentare troppo il fuoco e far diventare le fiamme troppo alte, potrebbero andare fuori controllo con gravi conseguenze.

Tenete inoltre sempre a portata di mano un secchio d’acqua per spegnere l’eventuale incendio e comunque versatelo abbondantemente sopra la brace quando deciderete di andare via. Prima di lasciare il luogo che vi ha accolto per la Pasquetta, dovete infatti sempre assicurarvi che le braci siano spente e ormai fredde. Fondamentale anche raccogliere la spazzatura che avete prodotto durante la vostra grigliata e lasciare tutto pulito. Il mondo vi ringrazierà.