Code e traffico (senza cantieri) da e verso la Liguria sulla A26

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 – Code causa lavori dalle 10.30 tra lo Svincolo Ovada e l’Allacciamento diramazione Predosa-Bettole.

AGGIORNAMENTO ORE 11.40 – Traffico intenso e rallentato lungo l’Autostrada A26 tra l’allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e lo Svincolo di Ovada.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – I cantieri non ci sono più, almeno sino a maggio, ma lungo l’autostrada A26, che collega il Piemonte con la Liguria (ma anche la Lombardia per chi non prosegue sulla A7), code e rallentamenti si sono verificati sin dalla mattinata di Pasquetta del 18 aprile 2022. Colpa del traffico intenso provocato da chi, in questo giorno di festa, si sta spostando verso le mete turistiche della Liguria. Ecco la diretta di questa giornata di esodo e controesodo sulle nostre autostrade.