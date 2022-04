Bollette: Piemonte, da partnership UniCredit e Confindustria finanziamenti agevolati pmi

PIEMONTE – UniCredit e Confindustria Piemonte rafforzano la collaborazione per sostenere le esigenze di nuova liquidità delle imprese della regione impattate dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche e dall’incremento dei costi delle materie prime. La partnership, nello specifico, prevede la predisposizione di nuove linee di finanziamenti dedicati, con importo minimo di 3.000 euro e durata 13 mesi comprensiva di pre-ammortamento fino a 6 mesi, a condizioni agevolate. L’intervento rientra nella più ampia strategia di UniCredit che ha portato allo stanziamento di un plafond di 3 miliardi di euro a favore delle pmi italiane impattate dal ‘caro bollette’ e per quelle che devono fronteggiare esigenze straordinarie legate all’attuale situazione dei mercati internazionali.

“Abbiamo deciso di intervenire rapidamente mettendo a disposizione delle imprese della regione, in particolare le pmi, nuove linee di finanziamenti agevolati per limitare gli effetti negativi causati dai rincari energetici e delle materie prime che stanno pesando sul nostro sistema produttivo, mettendo in difficoltà numerose imprese – spiega Paola Garibotti, responsabile Nord Ovest di UniCredit. “Le pmi piemontesi, sempre più protagoniste di filiere nazionali ed internazionali, hanno sopportato grandi difficoltà legate alla crisi pandemica – ha aggiunto Marco Gay, presidente Confindustria Piemonte. La guerra in Ucraina ha accelerato i rincari già in atto e creato incertezza. L’ accordo con Unicredit rappresenta un’opportunità e il plafond può costituire uno strumento utile per affrontare con maggiore tranquillità i prossimi mesi“.