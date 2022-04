Il covid ha spento le luci nei bar: in Piemonte il 5% in meno negli ultimi 2 anni

PIEMONTE – I due anni di covid hanno inferto un duro colpo al settore dei bar in tutta Italia. Il dato arriva da uno studio di Unioncamere e InfoCamere secondo cui il numero di esercizi sul territorio italiano è diminuito del 4,05% a causa della pandemia. In 10 anni, tuttavia, il numero di questi esercizi è cresciuto di 4.537 unità, in particolare tra il 2011 e il 2016. In quest’ultimo periodo però è arrivata una brusca frenata con quasi 7mila bar italiani costretti a tirare giù le saracinesche proprio per colpa del virus.

Il maggior numero di chiusure ha riguardato il Lazio con un calo del 10,09%, per un totale di 1.860 chiusure. Seguono Valle d’Aosta, Marche, Friuli, Toscana, Veneto, Lombardia e Trentino Alto-Adige. Il Piemonte è al nono posto con un calo del 4.99%, dato più alto rispetto alla media nazionale. Lo scenario tuttavia rischia di aggravarsi ulteriormente, concludono Unioncamere e InfoCamere perché altre eventuali cessazioni potrebbero maturare per colpa anche della crescente inflazione.