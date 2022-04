MONGIARDINO LIGURE – Dalle 14 di questo pomeriggio quattro squadre dei Vigili del Fuoco, due da Alessandria, una da Novi e una da Genova, sono al lavoro per spegnere un incendio boschivo nel Comune di Mongiardino Ligure. Le fiamme sono state in gran parte domate ma l’intervento è ancora in corso per spegnere gli ultimi focolai.

Dalla Liguria è anche intervenuto un canadair per spegnere l’incendio dall’alto.