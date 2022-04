Stasera Amanda Sandrelli al Teatro Alessandrino in Lisistrata

ALESSANDRIA – La stagione di prosa al Teatro Alessandrino, organizzata da Piemonte dal Vivo e dal Comune, è anche dialogo con i protagonisti, perché il Teatro è scambio e ogni volta merita di essere vissuto in più modi. Oggi, 20 aprile, Stefania Sandrelli, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda, Elisa Proietti e Lucianna De Falco, in scena stasera alle 21 con “Lisistrata”, hanno incontrato il pubblico di Alessandria e hanno raccontato come un testo di Aristofane, scritto nel 411 a.C, può vincere il tempo ed essere attuale ed estremamente godibile.

Il regista Ugo Chiti ha “fatto una riflessione sullo scontro femminile-maschile”, affrontando un classico che ha attraversato i tempi e che parla di un accordo fatto tra donne, mogli di soldati e desiderose di pace, al fine di negare l’amore a chi fa la guerra. E’ una commedia scritta in un momento storico in cui il solo concepire donne che ragionassero di temi politici suscitava ilarità. Oggi risalta, in un testo riscritto con cura assoluta e rispettato nella sua essenza, spiega Amanda Sandrelli, “il modo allegro, femminile, leggero che le donne hanno di vivere le cose pesanti”. Rimane la certezza che “ora parlare di guerra è molto diverso che due mesi fa…perché c’è qualcosa di terribilmente vicino” e, seppur con un registro decisamente comico, emerge il senso sociale e politico del lavoro dell’attore. Ancora disponibili biglietti al botteghino per stasera.