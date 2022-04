Anche a marzo oltre 5mila ore di lavoro per ripulire Alessandria

ALESSANDRIA – Sono state 5.303 le ore complessive di lavoro, con l’impegno costante di 32 addetti e di 19 veicoli dedicati allo ‘spazzamento’ manuale e meccanizzato e al servizio di raccolta rifiuti ‘Fuori Cassonetto 2.0’ in tutto il territorio del Comune di Alessandria dalle vie del centro cittadino, ai quartieri fino ai sobborghi.

Di seguito la tabella con i dati disaggregati per singolo servizio.



CONSUNTIVO DAL 1° AL 31 MARZO 2022

SPAZZAMENTO MANUALE ORE MENSILI EFFETTUATE 2.963 NUMERO PERSONE GIORNALMENTE IMPIEGATE 19 NUMERO VEICOLI IMPIEGATI 10 AREE INTERESSATE CENTRO STORICO – QUARTIERI – SOBBORGHI

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO ORE MENSILI EFFETTUATE 901 NUMERO PERSONE GIORNALMENTE IMPIEGATE 6 NUMERO VEICOLI IMPIEGATI 5 AREE INTERESSATE CENTRO STORICO – QUARTIERI – SOBBORGHI

RACCOLTA FUORI CASSONETTO ORE MENSILI EFFETTUATE 1.439 NUMERO PERSONE GIORNALMENTE IMPIEGATE 7 NUMERO VEICOLI IMPIEGATI 4 AREE INTERESSATE CENTRO STORICO – QUARTIERI – SOBBORGHI

Ricordiamo che chiunque abbia a casa propria rifiuti ‘ingombranti’ ossia televisori, materassi, sedie o tavoli non può abbandonarli vicino ai cassonetti, o in qualsiasi altro luogo pubblico. Potrà liberarsene sia portando gli stessi, negli orari di apertura, alla sede AMAG Ambiente di Viale Michel 44 (di fianco al Cimitero di Alessandria), o presso il Centro di Raccolta del Quartiere Cristo in via IV Martiri 133, direzione di Casalbagliano, sia concordando il ritiro gratuito a domicilio (massimo 5 pezzi).

I rifiuti andranno conferiti a piano strada, nella giornata concordata, dalle ore 7 alle ore 13. Sono inoltre presenti sul territorio altri centri di raccolta differenziata presso i Comuni di Felizzano, Frugarolo e Sezzadio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web: https://www.amagambiente.it/centri-di-raccolta-differenziata/

È attivo anche il ritiro a domicilio, su prenotazione, chiamando il numero verde 800-296096 (solo da telefonia fissa) o lo 0131-223215 (lunedì – venerdì mattino dalle 8:30 alle 13 – pomeriggio dalle 14:30 alle 17)

Mail: info@amagambiente.it

Whatsapp: 320-5696988