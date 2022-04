L’8% dei ragazzi provenienti dall’Ucraina nelle scuole del Piemonte

PIEMONTE – “Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte hanno più del 50% dei ragazzi scappati dall’Ucraina“. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ascoltato in Commissione parlamentare per l’infanzia, sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto.

Riguardo alla distribuzione dei minori e adolescenti profughi nelle scuole e regioni italiane Bianchi ha spiegato: “Il 22% sono in Lombarda, il 12% in Emilia Romagna, l’8% in Piemonte“.