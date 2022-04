ALESSANDRIA – Si terrà sabato 23 aprile l’ultimo saluto ad Aldo Di Virgilio, l’idraulico 58enne morto per un incidente frontale in via Pavia ad Alessandria nella serata di martedì 19 aprile. I funerali, provenienti dalla Casa Funeraria di via Parini, si terranno quindi alle 11 di questo sabato nella Chiesa Parrocchiale San Giuseppe Artigiano (Don Bosco). Il Santo Rosario verrà invece celebrato venerdì 22 alle ore 18.45 sempre nella stessa parrocchia. La Camera Ardente è stata allestita presso le Onoranze Funebri Bagliano e visitabile dalle 8.30 alle 19.