Ad Alessandria il cordoglio di tanti cittadini sul luogo dell’incidente costato la vita ad Aldo Di Virgilio

ALESSANDRIA – Palloncini a forma di cuore, peluches, fiori e lumini. Due giorni dopo il tragico incidente di via Pavia ad Alessandria costato la vita ad Aldo Di Virgilio sono tanti gli attestati di cordoglio e partecipazione al dolore da parte di tanti alessandrini, il segno inequivocabile della stima e dell’affetto che il 58enne suscitava in moltissime persone. Proprio ieri avevamo raccontato i tanti messaggi di condoglianze postati sulla nostra pagina facebook e non solo.

Foto della nostra ascoltatrice Giusy, che ringraziamo