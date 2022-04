Castellazzo Soccorso: inaugurato il nuovo ambulatorio mobile

CASTELLAZZO – Questa mattina nella sede di Castellazzo Soccorso, la nuova società partner AMC Mobility ha presentato il nuovo ambulatorio mobile, destinato a operare nel campo della Medicina del Lavoro. Dotato al suo interno di due studi medici con attrezzature di alta tecnologia e una postazione informatica, questo Ambulatorio Mobile sarà a disposizione delle aziende per effettuare screening periodici ai propri dipendenti.

Le aziende che al loro interno hanno il medico del lavoro potranno concordare con AMC Mobility gli interventi di controllo. Invece, le aziende sprovviste del Medico del Lavoro, avranno la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti di analisi studiati ad hoc, comprensivi del servizio del medico del lavoro.

Tra gli esami che si potranno effettuare ci sono l’alcolimetria, screening stupefacenti, audiometria, vision test, test rilevazione anticorpi antitetanica, profilassi antitetanica. Potranno essere effettuate visite urgenti per nuove assunzioni e ancora: Ecografie (addome – eco cardio – tiroide), screening cardiovascolari, ECG e visita cardiologica, visite specialistiche oculistiche. Inoltre potranno essere organizzati corsi di formazione nell’ambito della sicurezza e corsi di Primo Soccorso in ambito aziendale. “Prossimamente saranno ampliate anche le specialità mediche e, sempre in tema di prevenzione sanitaria, sarà possibile stipulare convenzioni con le Strutture Sanitarie Locali per offrire servizi che possano raggiungere anche la popolazione fragile” ha rimarcato il presidente di Castellazzo Soccorso Francesco Zanini.