Ad Alessandria sboccia l’undicesima edizione di FloreAle

ALESSANDRIA – Questo sabato 23 aprile ai Giardini pubblici di Alessandria sboccia la 416° ‘Fiera di San Giorgio’ con l’undicesima edizione di FloreAle: la mostra-mercato dei fiori. I visitatori e gli appassionati, dalle 10 alle 20, potranno inoltrarsi in un percorso coinvolgente fra lavande, piante mediterranee, aromatiche, da giardino e per il terrazzo grazie alla presenza di circa 40 espositori provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana.

Un calendario di eventi collaterali completa la manifestazione, con momenti legati al tema ‘Floreale’proposti in successione fino al 25 aprile e con ingresso libero.

L‘inaugurazione ufficiale di FlorAle è in programma questo sabato alle 10.30, all’altezza del Monumento equestre, con l’esibizione degli sbandieratori e Musici dell’Associazione Aleramica. A seguire, dalle 10.45, è in programma la premiazione concorso “Respirando la Natura”, a cura della Fondazione Solidal per la Ricerca. Alle 11 i cittadini potranno poi partecipare a una visita botanica dei giardini guidata da Angelo Ranzenigo del Giardino Botanico.

Sempre ai giardini dalle 10 alle 12.30 è in programma “Gli Aromi della Ricerca per l’Ospedale di Alessandria” a cura di Solidal per la Ricerca e dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 sarà presente anche l‘Ambulatorio mobile per visite oculistiche a cura di cura di Castellazzo Soccorso in collaborazione con AMC Mobility

FloreAle colorerà anche le vie del centro storico di Alessandria. In Corso Roma, sul sagrato della chiesa di San Giovannino dalle 10 alle 12.30, e poi anche nel pomeriggio dalle 16 alle 19.30, sarà possibile lasciare “l’impronta del vostro pollice verde” su uno speciale pannello raffigurante un albero e avere tutte le informazioni e sostenere il progetto del “Bosco del Sole“. In programma, dalle 16, anche spettacoli di giocoleria con il clown Simo e il concerto del gruppo The Blues Bears (dalle 17.30).

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, “Farfalle in danza”, lo spettacolo itinerante con ballerine sui trampoli, si muoverà tra piazzetta della Lega, Corso Roma, via Caniggia, via San Lorenzo, Via Migliara. In via San Lorenzo, Piazza Maconi, via dei Martiri, dalle 16.30 alle ore 18, è in programma “Floreale Street Dance”, esibizione di danza Hip Hop a cura di On Stage Dance & Theater.

In Corso Roma è in programma anche la colorata sfilata di moda “Fashion Flower” organizzata da CulturAle Costruire Insieme. Dalle 18 sfileranno le ultime collezioni dei negozi “La Maison 75 abbigliamento donna”, “It Girl Abbigliamento”, “Corso Roma Abbigliamento” e “CottonClub Alessandria”.

Sempre in occasione di FloreAle, questo sabato e anche domani, domenica 24 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sono in programma visite guidate gratuite a Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in piazza della Libertà. Sarà possibile scoprire le “Opere della Collezione. Le Contemporanee” e alle 11 e alle 16 seguire anche la presentazione della nuova esposizione.

Questo sabato e anche domenica 24 aprile porte aperte anche a Palazzo Monferrato, in via San Lorenzo 21, dove saranno in mostra anche i bonsai del Bonsai Club Alessandria. Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 si potrà poi visitare il Museo ACDB – Alessandria Città delle Biciclette e la mostra “Alessandria. Il Novecento da Pellizza a Carrà, una storia di artisti”. L’ingresso è libero e gratuito.

A FlorAle non mancherà uno spazio dedicato al cibo. In viale della Repubblica, fino al 25 aprile, l’evento di Street Food “Irish Taste” proporrà piatti, birre artigianali, musica e balli Irlandesi (questo sabato con orario dalle 11 alle 24). Vicino all’edicola in Corso Crimea, dalle 14 alle 19, si potranno gustare anche le gustose frittelle preparate dal Gruppo Alpini “Domenico Arnoldi” Alessandria, in ricordo di Maurizio Ramognini.