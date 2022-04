In calo l’importo medio dei muti in provincia di Alessandria

PIEMONTE – Nel primo trimestre 2022 l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Alessandria è diminuito del 9% rispetto allo stesso periodo del 2021, in base ai dati forniti da Facile.it e Mutui.it. La cifra in provincia è calata a 100.531 euro ed è l’unico dato negativo registrato in Piemonte. Per tutte le altre province il valore si è alzato, anche in maniera significativa con punte fino all’8.7% per Biella.

A livello regionale gli aspiranti mutuatari hanno cercato di ottenere, in media, 127.347 euro, cifra in aumento rispetto allo scorso anno (+3,0%). In Piemonte il trimestre è stato caratterizzato dal calo dell’età media degli aspiranti mutuatari che in Piemonte è scesa a poco più di 37 anni e mezzo (erano 40 anni e mezzo appena 12 mesi fa) e dall’aumento delle richieste di mutui per la prima casa che, nella regione, arrivano al 77% delle domande di finanziamento totali (+16 punti percentuali).

Sul fronte dei tassi si registra l’aumento di quelli fissi e oggi, secondo le simulazioni di Facile.it, un mutuo medio può costare 12.300 euro in più rispetto a dodici mesi fa.

Provincia Importo medio richiesto primo trimestre 2022 Differenza importo medio primo trimestre 22 vs primo trimestre 21.