Cumuli di rifiuti all’uscita dell’autostrada: “Una discarica a cielo aperto tra i territori Unesco”

QUATTORDIO – Il parcheggio vicino all’uscita dell’autostrada A21 a Felizzano si sta trasformando “in una discarica a cielo aperto”. Nell’area vengono scaricati rifiuti di ogni genere che si accumulano nei boschi e nei campi vicini. La spazzatura danneggia l’ambiente e anche l’immagine di un’area “nel bel mezzo del patrimonio Unesco“, ha sottolineato con disappunto un lettore del nostro sito. La speranza del cittadino è che le autorità comunali intervengano per ripulire l’area e che le foto scattate riescano a “smuovere le coscienze” di chi abbandona i rifiuti per porre fine al degrado del parcheggio.

La situazione è in effetti nota “da tempo” anche al sindaco di Quattordio, Alessandro Venezia. “Più di una volta” il Comune ha provveduto a pulire ma “costantemente” il parcheggio torna a riempirsi di spazzatura. L’area, ha spiegato il sindaco, viene utilizzata da molti camionisti che prima di riprendere il viaggio abbandonano molta dell’immondizia accumulata sui loro mezzi. Per cercare di assicurare pulizia e decoro, il Comune si era impegnato a installare dei bagni chimici e delle docce per gli autotrasportatori, chiedendo in cambio al vicino market di assicurare la pulizia almeno una o due volte alla settimana: “Hanno detto no. Non lo dico per fare polemica ma solo per spiegare perché l’accordo non è andato a buon fine”. Anche gruppi di volontari si sono spesso rimboccati le maniche per ripulire il parcheggio ma il problema continua a riproporsi e il sindaco, ha concluso, sta ora pensando di provare a inibire la sosta ai camion nell’area per mantenere pulizia e decoro nel parcheggio.