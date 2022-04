Tre spaccate nella notte ad Alessandria: colpiti due negozi del centro e una pizzeria

ALESSANDRIA – Sono tre le spaccate che nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 aprile si sono verificate ad Alessandria. In via Alessandro III un 20enne, fermato poi dalla Polizia con ancora la refurtiva in mano, ha sfondato la vetrina del negozio Genius trafugando oltre 1000 euro di merce oltre al registratore di cassa poi abbandonato per strada. Il giovane sarebbe entrato nel negozio utilizzando un sanpietrino per rompere la vetrata della porta e arraffare quanto più possibile. In questo caso la spaccata sarebbe avvenuta poco dopo la mezzanotte.

Sempre nella notte si registra un tentativo di spaccata in via San Lorenzo, per la precisione al negozio outlet di Ferrari Abbigliamento. Il malvivente, al momento non riconducibile al furto avvenuto da Genius, ha danneggiato la porta d’ingresso senza però riuscire a introdursi all’interno dell’esercizio commerciale.

Infine in Lungo Tanaro San Martino qualcuno si è introdotto all’interno della pizzeria La Boccia. Il ladro, intorno all’1.30 di notte, è passato dal retro della struttura rompendo una vetrata del dehor sottraendo il fondo cassa di circa 200 euro. Nel compiere l’effrazione il malvivente si sarebbe anche ferito. Il suo sangue, infatti, è stato rinvenuto vicino alla vetrata abbattuta.