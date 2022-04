Polemica prima del confronto elettorale: una donna non vuole esibire il Green Pass. Interviene la Polizia

ALESSANDRIA – Ad Alessandria la campagna elettorale comincia a entrare nel vivo. Lo si è visto questa sera prima del confronto elettorale tra i candidati sindaco ad Alessandria all’Aula Studio Porto Idee, in via Verona. Gli organizzatori hanno infatti comunicato che sarebbero entrate prima le persone con prenotazione e dopo tutti gli altri.

Alcuni candidati delle liste hanno però contestato questa decisione lamentando una scarsa comunicazione e accampando il diritto a prendere comunque parte all’evento. Tutto questo prima ancora che la sala venisse aperta al pubblico. Inoltre una signora ha protestato per il controllo del Green Pass: la donna ha sottolineato ad alta voce di essere in possesso del certificato verde ma di non volerlo mostrare. A causa delle continue rimostranze della cittadina gli organizzatori della serata hanno chiamato la Polizia, subito giunta sul posto. Insomma, ad Alessandria il clima politico comincia a farsi incandescente.