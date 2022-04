Un cittadino di Bassignana al campionato del mondo di canicross

BASSIGNANA – Un cittadino di Bassignana, Davide Alessio, fino al primo maggio sarà in Francia, a Plédran per campionati del Mondo di Canicross 2022, la disciplina cinofila in cui cane e padrone corrono su un percorso sterrato, uniti tramite cintura, linea e pettorina.

L’atleta gareggerà con suo amato cane Loki nella categoria Vétérans. Tutto il paese di Bassignana è pronto a sostenere l’atleta, “orgoglioso che il nostro Comune sia rappresentato in una competizione di così alto livello – ha spiegato il sindaco Eleonora Vischi“.