Il Centro Sportivo Centogrigio festeggia i suoi primi 10 anni: segui la diretta

ALESSANDRIA – Per festeggiare i dieci anni di attività il Centro Sportivo Centogrigio di Alessandria ha organizzato per questo venerdì 29 aprile un grande evento aperto a tutti tra spettacolo, musica e danza, intitolato “Una lunga storia d’amore per lo sport”.

Tra i tanti ospiti presenti spicca il grande imitatore Gianfranco Butinar, famoso a livello nazionale per il suo talento nell’imitare tantissimi personaggi del mondo del calcio, e non solo. La serata, presentata da Stefano Venneri, vedrà anche gli interventi delle autorità, dell’associazione Commercianti del quartiere Cristo e del presidente dell’Alessandria Calcio Luca Di Masi, oltre alle esibizioni di ‘Cuban Club’ di Marcello Nuzio, della Ginnastica Gagliaudo e del gruppo musicale “Le note sui registri”.